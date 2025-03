Tiefere Bedeutung: Macher erklären die „Selbstumarmung“ von Aerith in Final Fantasy VII Remake

Der offizielle japanische Twitter-Account des „Final Fantasy VII Remake“-Projekts von Square Enix teilt regelmäßig Hintergrundinformationen rund um die Spiele. In einem aktuellen Beitrag geht es ganz speziell um Aerith und ihr Äußeres sowie ihr Auftreten, insbesondere aber auch um die scheinbare „Selbstumarmung“.

Diese Pose ist euch aus dem Spiel sicherlich auch bekannt, ein offizielles Render von Aerith zeigt sie auch: Aerith verschränkt vermeintlich die Arme, aber nicht so, wie ihr es intuitiv tun würdet. Ihre Hand verschwindet nicht unter dem Ellenbogen, sondern legt sich von außen auf ihn drauf und es sieht fast so aus, als würde sich Aerith „selbst umarmen“ – alles kein Zufall, wie die Entwickler erklären.

In dem Twitter-Beitrag geht es zunächst um die Ganzkörperpose. Die aufrechte Haltung auf diesem Bild soll das Wesen von Aerith widerspiegeln, das „sanft, aber mit einem festen Kern“ ist. Dies wird durch eine gerade Körperhaltung mit einem stabilen Schwerpunkt ausgedrückt, während sanfte Kurven beibehalten werden. Sogar die Haltung ihrer Finger, der Winkel ihres Ellenbogens und ihr Griff am Stab wurden bewusst gestaltet, um ein Gefühl von Feinfühligkeit zu vermitteln.

Auf dem anderen Render seht ihr die scheinbare Selbstumarmung. Die Entwickler beschreiben dies als „eine unbewusste Handlung, um sich in Momenten der Angst vor der Zukunft zu schützen“. Neben der psychologischen Bedeutung soll die Pose auch verdeutlichen, dass Aerith Hoffnung in sich trägt und nicht will, dass diese verloren geht. „Diese Geste reflektiert die verborgenen Gedanken eines Mädchens, das nach außen hin stets fröhlich erscheint“, heißt es.

Übrigens, am Rande: Schon vor einigen Tagen hatte der Twitter-Account ebenfalls bestätigt, dass Sephiroths „ausgestreckte Hand“ in seinem offiziellen Render eine Einladung zur „Wiedervereinigung“ symbolisieren soll.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO