Ex-Managerin spricht über Pläne für einen Metroid-Film, den es letztlich nie geben sollte

Vor rund zwanzig Jahren gab es Pläne für einen Metroid-Film, der 2006 in die Kinos kommen sollte. Doch das Projekt scheiterte, unter anderem an kreativen Differenzen mit Nintendo. Wie Produzent Brad Foxhoven damals erklärte, war das Unternehmen nach dem Flop des „Super Mario Bros.“-Films von 1993 vorsichtig und wollte die Entstehungsgeschichte von Samus Aran nicht einem externen Team überlassen.

Nun hat sich Gail Tilden, ehemalige Marketing-Managerin bei Nintendo of America, in einem Interview mit der Video Game History Foundation geäußert und einige weitere, interessante Einblicke in die damalige Zeit und Entscheidungen gegeben.

Laut Tilden gab es zwar zahlreiche Diskussionen darüber, wer Samus spielen sollte, doch eine endgültige Entscheidung wurde nie getroffen. Trotzdem habe es eine Einigung über eine mögliche Handlung gegeben. Letztlich war es jedoch das Budget, das das Projekt zu Fall brachte. Der finanzielle Aufwand wäre enorm gewesen, und nach dem Misserfolg von Halle Berrys Catwoman sei das Interesse endgültig abgeflaut.

Dass es allerdings überhaupt soweit kam, dass es Pläne für eine Metroid-Verfilmung gab, war nach Einschätzung von Gail Tilden schon beachtlich. „[…] Die Leute riefen immer an, um einen Film zu machen. Sie können sich vorstellen, dass die häufigste Frage lautet: ‚Wir rufen an, wir würden gerne einen Zelda-Film machen.‘ Die Antwort war also immer nein. Und so habe sogar ich persönlich zu Mr. Miyamoto gesagt: ‚Wenn Steven Spielberg selbst einen Zelda-Film machen will, wie lautet dann die Antwort?‘ Er sagte: ‚Nein.‘ Das war’s. Die Antwort war immer ’nein‘.“

Das Metroid-Team unter Sakamoto sah sich jedoch Pitches zu einem Metroid-Film an und es habe sogar mehrere Treffen gegeben. „Wir haben manchmal darüber gesprochen, wer Samus spielen sollte. Sollte es Charlize Theron sein? Nein, sie ist nicht die Richtige. Jedenfalls ging es immer wieder darum, welche Schauspielerinnen sie sich als Samus vorstellen könnten, aber wir haben uns nie auf etwas geeinigt“, erinnert sich Tilden.

Man habe „mehrere Story-Ansätze, die vorgestellt oder präsentiert wurden“, gehabt. Aber das Budget sei beträchtlich gewesen. „Zu dieser Zeit war der einzige weibliche Actionfilm, der herausgekommen war, Halle Berrys Catwoman, und der lief nicht gut“, so Tilden. „Das ist der wahre Grund, warum dieses spezielle Projekt nicht zustande kam.“

In den letzten Jahren hat Nintendo seine Haltung zu Filmprojekten bekanntlich überdacht. Der „Super Mario Bros.“-Film von 2023 war ein großer Erfolg und das Unternehmen arbeitet erneut mit Illumination an einem weiteren Mario-Film sowie an einer Adation zu The Legend of Zelda.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metroid Dread, Nintendo, MercurySteam