Es gibt weitere neue Details und Gerüchte zum Zelda-Film neben dem konkreten Kinotermin

Gestern überraschte uns Nintendo mit der Bekanntgabe des Kinotermins zur Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda. Den Termin gab man mal eben in der brandneuen „Nintendo Today!“-App bekannt und erst Stunden später in den sozialen Medien. Da möchte wohl jemand sicherstellen, dass die App auch heruntergeladen wird …

Abseits vom Termin gibt es heute aber noch ein paar weitere Details. Demnach bereitet sich Nintendo jetzt auf die Dreharbeiten zum Film vor, die Berichten zufolge der Auftakt zu einer ganzen Filmtrilogie sein könnte. Laut der Film & Television Industry Alliance soll der Dreh von November 2025 bis April 2026 auf Neuseeland stattfinden. Etwas weniger offiziell sind die Informationen zur Trilogie, die auf Film-Insider Daniel Richtman zurückgehen.