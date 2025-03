Eine Direct noch vor der Direct: Neue Präsentation soll noch in dieser Woche stattfinden

Nintendo-Fans fiebern dem 2. April entgegen. Dann wird Nintendo in einer Nintendo Direct die Nintendo Switch 2 und hoffentlich auch zahlreiche Spiele für die neue Konsole konkret vorstellen. Aber eine Direct noch in dieser Woche? Das dürfte kaum ein Nintendo-Fan auf dem Plan haben. Genau so soll es aber angeblich kommen.

Ein chinesischer Insider, der laut Reddit-Nutzern zuvor bereits eine komplette Direct-Präsentation geleakt habe, verweist auf eine Nintendo Direct am 26. März, die sich auf die „alte Switch“ fokussieren soll. Ein wenig glaubhafter scheint Nate the Hate, der zuletzt die State of Play vorhersagte und nicht zuletzt taggenau die erste „Switch 2“-Enthüllung.