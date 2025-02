Tales of Seikyu könnt ihr jetzt ausprobieren und euch so exklusive Inhalte sichern

Tales of Seikyu, die charmante Fantasy-Life-Sim von ACE Entertainment und Fireshine Games, bietet im Rahmen des Steam Next Fest eine spielbare Demo. Ab sofort können Interessierte vorab in die magische Welt von Seikyu eintauchen, ihre ersten Schritte auf der idyllischen Insel machen und sich bereits jetzt ein exklusives In-Game-Item für die Early-Access-Version sichern.

Als besonderes Dankeschön erhalten nämlich alle Fans, welche die Demo spielen und Fortschritte machen, die exklusive „Serpent Rattan Armour“. Dieses Rüstungsset, das an das Jahr der Schlange erinnert, kann in der Early-Access-Version weiterverwendet werden. Um die Belohnung zu erhalten, müssen SpielerInnen in der Demo ihr In-Game-Postfach besuchen.

In Tales of Seikyu übernehmen SpielerInnen die Rolle eines Neuankömmlings, der das Anwesen seiner Vorfahren auf einer von Yokai bewohnten Insel wiederaufbaut. Die Welt ist reich an magischen Kreaturen und geheimnisvollen Kräften, die es zu entdecken gilt.

Besonders einzigartig ist die Fähigkeit, sich in verschiedene Yokai-Formen zu verwandeln. Als Crow Tengu kann man durch die Lüfte gleiten, als Schleim tief unter Wasser nach Schätzen suchen oder als Wildschwein das eigene Ackerland bestellen. Diese Mechaniken erweitern die Möglichkeiten bei der Farmbewirtschaftung und der Erkundung der Umgebung.

Inhalte der spielbaren Demo

Die Demo erlaubt es Interessierten, drei volle In-Game-Tage in Seikyu zu verbringen. In dieser Zeit können sie die Stadt erkunden, erste Quests abschließen, sich mit den Inselbewohnern und potenziellen Romantik-Partnern anfreunden, ihr Bauernhaus einrichten und die Grundlagen von Farming, Angeln, Handwerk und Dekoration kennenlernen. Sämtlicher Fortschritt aus der Demo kann in die Early-Access-Version übernommen werden.

Tales of Seikyu wird im Frühjahr 2025 in den Early-Access starten. Das Spiel verspricht eine Mischung aus friedlicher Lebenssimulation und abenteuerlicher Entdeckung, angereichert durch saisonale Veränderungen, Festivals und Mini-Spiele. Die Kickstarter-Kampagne zu Jahresbeginn war ein großer Erfolg.

Bildmaterial: Tales of Seikyu, Fireshine Games, ACE Entertainment