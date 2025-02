Super Mario RPG erhält verschiedene Soundtracks auf CDs und Vinyl

Wie ihr vielleicht wisst, wurde das originale Super Mario RPG von Squaresoft entwickelt. Und so kommt es wohl, dass auch Square Enix seinen Kuchen am Remake bekommt, obwohl selbiges von ArtePiazza entwickelt wurde.

So veröffentlichte Square Enix schon einen offiziellen Guide zum Spiel in Japan. Jetzt kündigte man auch einen Soundtrack an. Selbiger gehört zu den Highlights des Originals wie des Remakes und erscheint in unterschiedlichen Formaten am 9. April in Japan.

Die erste Option ist die Super Mario RPG Original Sound Box, eine 4-CD-Edition, die sowohl die Musik der „Super Famicom“-Version von 1996 als auch die der „Nintendo Switch“-Version von 2023 enthält. Daneben erscheint der Super Mario RPG Original Soundtrack, ein 2-CD-Set mit den Stücken aus der Switch-Version. Für Vinyl-Fans gibt es außerdem die Super Mario RPG Original Sound Vinyl Box, die auf vier Schallplatten ebenfalls die Musik der Switch-Fassung bietet.

Alle drei Editionen werden hierzulande bei Black Screen Records* erhältlich sein. Der Verkauf hat noch nicht begonnen, ihr könnt euch eine Erinnerung* einrichten. Darüber hinaus könnt ihr bei Play-Asia* oder CDJapan* natürlich auch importieren. Um die verschiedenen Editionen näher vorzustellen, haben Square Enix und Nintendo eine spezielle Website eingerichtet, auf der die Inhalte detailliert beschrieben werden. Weitere Informationen sind dort verfügbar.

via Noisy Pixel, Bildmaterial: Square Enix