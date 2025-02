Sinnvoller Hinweis: Steam warnt euch jetzt vor dem Kauf von Early-Access-Leichen

Steam Early Access hat seit seiner Einführung im Jahr 2013 zweifellos einer großen Anzahl von Spielen geholfen, die Ziellinie der Entwicklung zu überqueren. Darunter gab es auch einige große Erfolgsgeschichten, wie Hades, Subnautica, Ark: Survival Evolved oder Larian Studios‘ Super-Hit Baldur’s Gate 3. Viele andere Titel schaffen es aber nie so weit, werden aufgegeben und verharren für immer im Early Access.

Der Haken für SpielerInnen: In der Vergangenheit war es nicht immer einfach, solche „aufgegebenen“ Spiele von jenen zu unterscheiden, die sich noch in der aktiven Entwicklung befinden – zumindest nicht, ohne sich in Nutzerbewertungen und Entwickler-Updates umzuschauen.

Aber jetzt – wie SteamDB auf Bluesky informiert – versucht Valve diesen Prozess offenbar zu vereinfachen, indem es eine Warnung bei Early-Access-Titeln platziert, die seit einem Jahr nicht aktualisiert wurden. Das soll Usern eine fundiertere Kaufentscheidung ermöglichen.

User, die eine betroffene Version anzeigen, erhalten nun in deren Early-Access-Box die folgende Warnmeldung: „Das letzte vom Entwickler durchgeführte Update ist über [x] Monate her. Die hier von den Entwicklern beschriebenen Informationen und der Zeitplan sind möglicherweise nicht mehr aktuell.“ Die Meldung scheint nach 12 Monaten ohne Update angezeigt zu werden und steigt von da an monatlich und dann jährlich an.

Valve hat seine Überlegungen hinter der neuen Funktion nicht öffentlich dargelegt, wie sie es gelegentlich auf dem offiziellen Steam-Blog tun. Angesichts der steigenden Zahl von Spielen, die das Steam-Early-Access-Entwicklungsmodell übernehmen, ist dies aber sicherlich eine nützliche Ergänzung.

via Eurogamer, Bildmaterial: Hades, Private Division, Supergiant Games