Oppidum sieht nicht nur nach „Breath of the Wild“ aus, es ist auch von Zelda inspiriert

Oppidum, das neue 3D-Abenteuer von EP Games, soll im ersten Quartal 2025 für Steam, PlayStation und Xbox erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch wird später folgen. Oppidum erinnert in einigen Bildausschnitten stark an Breath of the Wild und das kommt nicht von Ungefähr. Das Zelda-Abenteuer war eine Inspiration für die Entwickler.

Zur neuen Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ersten Blick auf die Multiplayer-Erfahrung, das vielseitige Gameplay und die weitläufige Welt des Spiels gewährt. Der kurze Trailer zeigt einige der zentralen Elemente und Mechaniken von Oppidum, darunter das ausbaubare Lager, herausfordernde Kämpfe, verschiedene Biome und wenige Einblicke in die Geschichte, die das Abenteuer für ein bis vier SpielerInnen rahmt.

Genau: Das Spiel kombiniert storygetriebene Erkundung mit Survival-Mechaniken und einer Mehrspielererfahrung. Oppidum soll sowohl allein als auch im Koop-Modus mit bis zu vier SpielerInnen erlebt werden können. Die Handlung spielt auf Insule, einer geheimnisvollen Insel voller Geheimnisse. SpielerInnen durchstreifen die Landschaften, sammeln Ressourcen und entdecken ihre eigene Rolle in der Zukunft dieser Welt.

Oppidum bietet ein dynamisches Questsystem mit stetig neuen Herausforderungen, vollständige Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Schwierigkeitsgrade sowie ein Lagerbau-Feature, mit dem neue Blaupausen, Werkzeuge und Ressourcen freigeschaltet werden können. Neben den Abenteuern warten zahlreiche Aktivitäten wie Pflanzenzucht, Backen und Angeln darauf, entdeckt zu werden.

Das Spiel unterstützt Crossplay zwischen Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch, sodass SpielerInnen plattformübergreifend gemeinsam auf die Reise gehen können. Oppidum erscheint für PCs, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch im ersten Quartal des Jahres.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Oppidum, EP Games