Noch zwei Kracher und ein Debüt: Die Liste der kommenden First-Party-Produkte von Nintendo

Wie immer gibt Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht auch einen Ausblick auf kommende First-Party-Produkte. Und wie in den letzten Monaten leert sich diese Liste beständig. Der Grund dahinter, na klar, die nahende Switch 2.

Mit der offiziellen Ankündigung der Nachfolge-Konsole taucht selbige diesmal auch in der Veröffentlichungsliste auf – das Debüt für die „Switch 2“ diesbezüglich. Allerdings sind keine Spiele gelistet, sondern nur die Konsole selbst. Etwas anderes stand wohl auch nicht zu erwarten. Am 2. April erfahren wir mehr.

Für die alte Switch stehen auch nur vier Spiele in der Liste. Die 4,82 Millionen Menschen, die sich im zurückliegenden Quartal noch eine „alte Switch“ gekauft haben, stört es offenbar nicht. Die Spiele-Auswahl auf der Konsole ist wohl groß genug.

Donkey Kong Country Returns HD ist inzwischen erschienen und Switch-Fans blicken Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition entgegen. Darüber hinaus sind weiterhin auch Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon-Legenden: Z-A für eine Veröffentlichung 2025 und für Nintendo Switch geplant.

Ein feiner Abgesang, wobei die Abwärtskompatibilität der „Switch 2“ physisch wie digital schon bestätigt ist. Die beiden Kracher werden also Cross-Gen-Spiele, wenn man so will. Und Nintendo-Fans hoffen natürlich auch, dass die Spiele von der stärkeren Hardware profitieren. So stellt sich die Liste im Geschäftsbericht dar:

