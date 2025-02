Niantic könnte Pokémon GO und weitere Games an saudi-arabische Firma verkaufen

Wie Bloomberg berichtet, könnte Niantic kurz vor dem Abschluss eines Deals stehen, bei dem das Videospielgeschäft des Unternehmens an die saudi-arabische Scopely Inc. verkauft wird.

Der Artikel, der auch auf Yahoo News geteilt wurde, berichtet, dass der Deal angeblich in den nächsten Wochen bestätigt und angekündigt werden soll. Als Preis wird ein Betrag von rund 3,5 Milliarden US-Dollar erwartet.

Bloomberg erklärt: „Jede Vereinbarung würde den Pokémon-Titel [Pokémon GO] sowie andere Mobilspiele betreffen, so die Personen, die anonym bleiben wollten, da die Gespräche vertraulich sind. Es gibt keine Garantie, dass eine Einigung erzielt wird.“

Derzeit haben Vertreter von Niantic und Scopely keine Stellungnahme abgegeben. Scopely ist ein bekannter Name im Mobilspiel-Bereich. Zu seinem aktuellen Portfolio gehören Monopoly GO, Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force und viele weitere Titel.

Scopely ist Teil der Savvy Games Group, einer Tochtergesellschaft des Public Investment Fund von Saudi-Arabien – der Public Investment Fund ist der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Er wurde 1971 mit dem Ziel gegründet, im Auftrag der Regierung von Saudi-Arabien Gelder anzulegen. Seit 2014 darf er in Unternehmen und Firmen außerhalb des Königreichs Saudi-Arabien investieren. Zuletzt investierte man in Unternehmen wie Uber und Tesla, aber auch Videospiel-Unternehmen wie Nintendo.

