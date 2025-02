Nazis bekämpfen: Neuer Taktik-Shooter ist Spiel der Stunde in den deutschen Verkaufscharts

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts ist Sniper Elite: Resistance das Spiel der Stunde. Frankreichs Résistance unterstützen, Nazis bekämpfen, Superwaffe vernichten: das kommt gut an. Der Taktik-Shooter stürmt auf Platz 1 der PS5- und PS5-Rankings, ermittelt von GfK Entertainment.

In den PlayStation-Charts haben Astro Bot respektive GTA V Premium Edition das Nachsehen und landen auf dem zweiten Platz. Diesen holt sich Sniper Elite: Resistance wiederum in den Xbox-Series-Charts, wo an Kingdom Come Deliverance II – Gold Edition kein Vorbeikommen ist. Mit der Day One Edition landet „KCD II“ auf Platz 3 der Xbox-Series-Rankings.

Kurz vor Veröffentlichung von Sid Meier’s Civilization VII macht außerdem Vorgänger Sid Meier’s Civilization VI noch einmal von sich reden. Das Spiel steigt hinter der Standard- und Collector’s Edition des Landwirtschafts-Simulator 22 auf Rang drei der PC-Charts ein.

Auf der „alten Switch“ hingegen ist nicht viel los. Das meistverkaufte Nintendo-Switch-Spiel bleibt Super Mario Party Jamboree. Donkey Kong Country Returns HD kann noch einmal Rang 2 verteidigen. Richtig Bewegung dürfte erst wieder im März reinkommen, wenn Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition erscheint.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Sniper Elite: Resistance, Rebellion