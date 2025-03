Es gibt nur einen Feind für Pokémon: Die eigene Selbstgefälligkeit, glaubt Präsident Ishihara

Die Pokémon-Reihe feierte gestern ihr 29. Jubiläum mit einer neuen Ausgabe von Pokémon Presents. Anlässlich dieses Meilensteins hat Tsunekazu Ishihara, CEO von The Pokémon Company, in einem Interview mit der BBC über die Zukunft der Marke gesprochen.

Seit dem japanischen Debüt hat Pokémon nichts von seiner Popularität eingebüßt – ganz im Gegenteil. Der Hype um das Pokémon-Sammelkarten hält an, Phänomene wie Pokémon GO machen die Marke weit über die Zielgruppe bekannt und die Videospiele knackten in der Switch-Generation Rekorde.

Doch trotz des anhaltenden Erfolgs sieht Ishihara auch Herausforderungen. Er betont, dass Selbstzufriedenheit der größte Feind von Pokémon sein könnte: „Wenn wir uns weiterhin auf unsere Mission konzentrieren, kann Pokémon wahrscheinlich sein 50-jähriges oder 100-jähriges Jubiläum feiern. Aber wenn wir selbstgefällig werden und uns dem Lauf der Dinge hingeben, dann wird es mit Pokémon bergab gehen“, so Ishihara im Gespräch mit BBC.

Also: kein Zurücklehnen. Zurzeit sieht es aber auch nicht danach aus, dass es mit Pokémon bergab geht. Zahlreiche Mobile-Games laufen weiterhin bestens und mit Pokémon-Legenden: Z-A steht in diesem Jahr ein neuer Switch-Ableger bevor, den The Pokémon Company bei Pokémon Presents endlich vorstellte. Auch auf das neu angekündigte Pokémon Champions sind viele Fans gespannt.

via Nintendo Everything,