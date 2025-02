Erstmals vorbestellbar: Neue „Final Fantasy“-Karten zu Magic the Gathering vorgestellt

Wizards of the Coast hat in einem Livestream zahlreiche neue Details zu Magic: The Gathering – FINAL FANTASY enthüllt, darunter viele weitere Karten und Produkte. Das Set erscheint am 13. Juni 2025 und umfasst Charaktere, Gegenstände und Momente aus allen sechzehn Hauptspielen der „Final Fantasy“-Reihe. Erste Produkte sind jetzt bei Amazon* vorbestellbar!

Fans können bekannte Beschwörungen herbeirufen, mit legendären Helden kämpfen und sogar ikonische Orte auf dem Rücken eines Chocobos besuchen. Das Set will die bisher größte Sammlung an „Final Fantasy“-Illustrationen in einem einzigen Spiel bieten.

Neben exklusiven neuen Artworks von Magic-Künstlern werden klassische „Final Fantasy“-Zeichnungen in speziellen Kartenvarianten verwendet. Über 100 legendäre Kreaturenkarten zeigen die bekanntesten Figuren der Reihe. Auch besondere Mechaniken wurden vorgestellt: Erstmals in Magic: The Gathering gibt es Saga-Kreaturen, die als Beschwörungen im Spiel eingesetzt werden können. Zudem kehren doppelseitige Karten zurück, die durch bestimmte Bedingungen im Spiel transformiert werden.

Zu den besonderen Kartenvarianten gehören Borderless Character Cards mit 55 legendären Charakteren, Borderless Woodblock Cards mit traditionellen japanischen Holzschnittmotiven für Beschwörungen sowie Borderless Final Fantasy Artist Cards mit Werken berühmter Künstler der Serie. Zusätzlich gibt es die „Final Fantasy Through the Ages“-Reihe als Bonus Sheet, bei der klassische Magic-Karten mit „Final Fantasy“-Illustrationen versehen wurden. Dabei sind auch Werke von Yoshitaka Amano und Tetsuya Nomura vertreten.

Für das beliebte Magic-Mehrspielerformat Commander erscheinen vier Decks, die die Geschichten von Final Fantasy VI, VII, X und XIV nacherzählen. Darüber hinaus werden drei „Secret Lair“-Drops veröffentlicht, die die Welt von Final Fantasy in einem besonderen Stil einfangen. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Produktpalette umfasst Play Booster, Collector Booster, Commander-Decks, Collector’s Edition Commander-Decks, Bundles und Gift Edition Bundles. Eine Karten-Galerie mit den deutschen Karten findet ihr bei Magic. Erste Produkte sind jetzt bei Amazon* vorbestellbar!

Bildmaterial: Wizards of the Coast