Ein Klassiker der Sony Japan Studios könnte bald bei PlayStation Plus erschienen

Patapon 3 könnte bald als Klassiker zur „PlayStation Plus“-Bibliothek hinzugefügt werden. Das lässt eine Entdeckung von Gematsu vermuten, die sich auf die Tracking-Website Orbis Patches beruft.

Demnach wurde ein entsprechender PSN-Eintrag im Backend von des PlayStation Stores entdeckt. Während die ersten beiden Teile der beliebten PSP-Reihe bereits für PlayStation 4 eine Neuauflage erlebten und über PlayStation Plus Premium sowie als Einzelkauf verfügbar sind, hat es Patapon 3 bislang nicht auf Heimkonsolen geschafft.

Falls das Spiel tatsächlich zu PlayStation Plus hinzugefügt wird, könnte eine Ankündigung bereits in dieser Woche erfolgen. Sony wird in dieser Woche das neue Line-up für den Spielekatalog und die Klassiker-Sammlung vorstellen. Zudem wurde für Mittwoch eine neue „State of Play“-Präsentation angekündigt.

Die Patapon-Reihe startete 2007 auf der PSP und kombiniert rhythmusbasiertes Gameplay mit 2D-Action-Platforming. SpielerInnen befehligen dabei eine Armee aus kleinen, augenförmigen Kreaturen, den Patapons. Patapon 2 folgte 2008, und 2011 erschien schließlich Patapon 3.

Im Jahr 2023 sorgten die Entwickler von Ratatan, dem geistigen Nachfolger von Patapon, mit einer äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für Aufsehen. Sie erreichten das Zehnfache ihres ursprünglichen Finanzierungsziels. Der Titel soll 2025 erscheinen, zuletzt gab es im November einen neuen Trailer und zahlreiche Details.

via VGC, Bildmaterial: Patapon 3, Sony Japan Studio, Sony Interactive Entertainment, Pyramid