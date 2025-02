Durchgesickert: Mit dem Preis für das „Game Boy“-Set von LEGO habt ihr nicht gerechnet

Im Januar hatte LEGO mit einem ersten Teaser-Video die neueste Nintendo-Zusammenarbeit vorgestellt. Man setzt einmal mehr auf Nostalgie: der gute, alte Game Boy soll es werden. Man rechnet mit einem Set für Erwachsene, Preis und Termin sind aber noch nicht offiziell.

Der bekannte LEGO-Leaker FalconBrick Studios veröffentlichte nun weitere angebliche Informationen zum LEGO „Game Boy“-Set auf Instagram, diverse Medien wie VGC und GameRant berichten. Demnach soll das Set am 1. Oktober erscheinen und auch Details zu Teilen und Preis wurden geteilt.

Der Preis könnte euch überraschen. Die bisherigen „Premium“-Sets von LEGO und Nintendo setzen bei 100 Euro aufwärts an, so beispielsweise das „Super Mario World“-Set, gerne geht es wie mit dem „Mächtigen Bowser“ auch mal weit darüber hinaus. Der „Game Boy“ aus LEGO soll aber nur 59,99 US-Dollar kosten.

Logisch: der kann so groß nicht sein. Nur 421 Teile umfasst das Set angeblich. Da diese Angaben bisher nicht offiziell bestätigt wurden, sollten sie mit Vorsicht betrachtet werden. Doch dass solche Details vorab durchsickern, ist nicht ungewöhnlich.

Nintendo ist an der LEGO-Front in den letzten Jahren ganz besonders aktiv. Neben Super Mario gibt es auch LEGO-Sets unter anderem zu Animal Crossing und The Legend of Zelda. Aber auch Sony Interactive Entertainment baut buchstäblich auf. Es gibt bald ein neues Set zu LEGO Horizon Adventures. Das Set zur PlayStation 2 ist bislang aber nur eine Hoffnung.

Bildmaterial: LEGO