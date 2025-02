Der Final-Fantasy-Film, der Square fast ruiniert hätte, läuft jetzt wieder auf großer Leinwand

Final Fantasy: The Spirits Within kehrt für eine offizielle Wiederaufführung auf die große Leinwand zurück. Der 2001 veröffentlichte CGI-Animationsfilm wird beim Niigata International Animation Film Festival 2025 (NIIAFF) gezeigt, das vom 15. bis 20. März stattfindet.

Das Festival positioniert den Film, der hierzulande als Final Fantasy: Die Mächte in Dir* erschienen ist, als einen „Wendepunkt in der japanischen CG-Animation“, wie Automaton Media berichtet. Wendepunkt, das kann man so oder so sehen.

In Japan litt der Film besonders unter der fehlenden Synchronfassung und dem zeitgleichen Erfolg von Studio Ghiblis Chihiros Reise ins Zauberland. Man schreibt dieser Zeit auch zu, dass sie sich von immer realistischer werdenden Animationen wieder abgewendet hat, zurück zum klassischen Anime.

Regie führte einst „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi selbst. Der Film war eine aufwendige Sci-Fi-Interpretation der Reihe und wurde von Square in Zusammenarbeit mit Columbia Pictures produziert. Final Fantasy: The Spirits Within galt damals als technischer Meilenstein, wurde aber zum finanziellen Desaster und führte in der Konsequenz zur Schließung von Square Pictures.

Die Produktion verschlang insgesamt 137 Millionen US-Dollar, konnte jedoch weltweit nur 85 Millionen einspielen. Aufgrund schlechter Besucherzahlen wurden die Kinovorführungen in den USA und Japan sogar frühzeitig beendet. Im Westen freuen wir uns inzwischen sogar über eine 4K-UHD-Version*, welche 2021 zum 20-jährigen Jubiläum erschienen ist.

Bildmaterial: Final Fantasy: Die Mächte in Dir, Sony Pictures, Square Enix