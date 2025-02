Das Action-RPG Len’s Island verbindet entspanntes Wirtschaften mit intensiven Kämpfen

Fireshine Games und Flow Studio haben eine Partnerschaft geschlossen, um das Open-World-Action-RPG Len’s Island zu veröffentlichen. Wie man bekannt gibt, soll das Spiel im Frühjahr 2025 in Version 1.0 erscheinen.

Bisher wurden über 200.000 Einheiten im Steam Early Access verkauft, und mehr als 400.000 Spieler haben das Spiel auf ihre Wunschliste gesetzt. Es steht bei über 3.400 „positiven Bewertungen“ bei Steam. Mit der 1.0-Veröffentlichung erhält Len’s Island zudem ein lang erwartetes Update: den Koop-Modus für bis zu acht SpielerInnen, die gemeinsam Abenteuer erleben können.

Len’s Island kombiniert entspannte Inselbewirtschaftung mit intensiven, Fähigkeiten-basierten Kämpfen und Roguelike-Dungeon-Crawling. SpielerInnen erkunden eine geheimnisvolle Inselgruppe, sammeln Ressourcen, bauen ihre eigene Siedlung auf und pflegen ihre Farm.

Neben friedlichem Inselleben gibt es actionreiche Herausforderungen in gefährlichen Dungeons, in denen Feinde und mächtige Bosse warten. Kämpfe sind schnell und taktisch, wobei verschiedene Waffen, Rüstungen und Verzauberungen genutzt werden können. Das Fortschrittssystem erlaubt es, den Spielcharakter individuell zu entwickeln – sei es als mutiger Krieger, geschickter Handwerker oder engagierter Landwirt.

Julian Ball, Gründer und Direktor von Flow Studio, äußerte sich begeistert über die neue Zusammenarbeit mit dem Publisher: „Wir sind so stolz auf alles, was wir während der Early-Access-Phase erreicht haben, und die Zusammenarbeit mit Fireshine Games hilft uns, zusätzliche Unterstützung und Expertise zu erhalten, um Len’s Island in die Hände von noch mehr Spielern zu bringen und sicherzustellen, dass unser 1.0-Launch so gut wie möglich wird.“

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Len’s Island, Fireshine Games, Flow Studio