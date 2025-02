Bandai Namco steuert auf Rekordjahr zu und ruft mittelfristigen Plan für eigene IPs aus

Auch Bandai Namco hat die aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt – und es sieht blendend aus. Darüber hinaus gibt man auch bekannt, dass man an der Spitze des Unternehmens umstrukturiert. Hintergrund ist ein mittelfristiger Geschäftsplan.

Zunächst zu den Zahlen: Bandai Namco konnte in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnen und rechnet mit Rekordgewinnen für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endet.

Laut dem veröffentlichten Quartalsbericht belief sich der Nettogewinn des Unternehmens auf etwa 799 Millionen Euro, was einer Steigerung von 113,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz lag bei etwa 5,94 Milliarden Euro, ebenfalls ein Zuwachs von 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresprognosen wurden nach oben angepasst.

Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählt Bandai Namco die anhaltend guten Verkaufszahlen von Elden Ring und dessen Erweiterung Shadow of the Erdtree, sowie den weltweiten Erfolg von Dragon Ball: Sparking! ZERO. Auch das Mobile-Spiel Gakuen Idolmaster entwickelte sich in Japan überraschend profitabel. Neben dem „Digital Entertainment“-Bereich verzeichnete das Unternehmen auch im Toy- und Hobby-Sektor starke Gewinne.

Besonders bemerkenswert sei die Gesamtentwicklung in den amerikanischen Märkten, wo der operative Gewinn um 816 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Hier will man anknüpfen – insbesondere den westlichen Märkten widmet sich eine neue, mittelfristige Strategie, die darauf abzielt, die globale Reichweite und Langlebigkeit der eigenen IPs weiter zu stärken.

Dazu gibt es auch Änderungen an der Unternehmensspitze, die zum 1. April 2025 in Kraft treten: Der bisherige CEO, Präsident und Representative Director Masaru Kawaguchi wird zum Chairman und Director ernannt, während Yuji Asako seine Nachfolge als Präsident und Representative Director antritt.

Es gab auch Rückschläge

Trotz der jüngsten Erfolge hatte Bandai Namco auch Rückschläge zu verkraften. Speziell das MMORPG Blue Protocol, das in Japan nach weniger als einem Jahr eingestellt wurde und nie eine internationale Veröffentlichung erlebte, war eine Enttäuschung. Infolgedessen wird Bandai Namco Online, die für Online-Spiele zuständige Tochtergesellschaft, zum 1. April 2025 aufgelöst.

via Automaton Media (2), Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft