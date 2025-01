The Pokémon Company gewinnt millionenschwere Klage gegen dreiste Pokémon-Kopie

Zahltag für Nintendo. Wie GameBiz berichtet und Automaton Media übersetzt, gab The Pokémon Company seinen Erfolg im Rechtsstreit um Pocket Monster Reissue – auch bekannt als Koudaiyaoguai Fuke – bekannt. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel für Mobilgeräte, das vermeintlich Figuren wie Ash Ketchum und Pikachu enthalte.

Das Shenzhen Intermediate People’s Court hat die Urheberrechtsverletzung anerkannt und eines der sechs angeklagten Unternehmen zur Zahlung von 107 Millionen chinesischen Yuan (rund 14 Millionen Euro) Schadensersatz verurteilt. Drei der verbleibenden sechs Unternehmen wurden zur gesamtschuldnerischen Haftung verurteilt, haben jedoch Berufung eingelegt.

Pocket Monster Reissue kam 2015 auf den Markt und erfreute sich ziemlicher Beliebtheit. Laut The Pokémon Company hat es in einem einzigen Jahr über 42 Millionen US-Dollar eingespielt, wie The South China Morning Post 2022 berichtete.

Das Spiel zeigt als App-Symbol scheinbar unveränderte Pikachu-Grafiken von der Verpackung der gelben Edition, während andere Markenzeichen des Spiels scheinbar Ash Ketchum, Pikachu, Floink und Ottaro zeigen. Einen Eindruck vom Gameplay von Pocket Monster Reissue liefert dieses YouTube-Video.

Ein ehemaliger Chefjurist von The Pokémon Company erklärte kürzlich, dass das Unternehmen nicht aktiv nach Fanprojekten suche, um sie zu einzustampfen, sondern dies nur tue, wenn sie eine bestimmte Grenze überschritten. Das scheint dann wohl hier der Fall zu sein.

Und es wäre nicht das erste Mal, dass The Pokémon Company Fanprojekten (oder wahlweise dreisten Kopien) den Stecker zieht. Im Jahr 2021 wurde die Unterstützung für ein Pokémon-Fanprojekt namens Pokémon Uranium nach neunjähriger Entwicklung eingestellt. Und im Jahr 2022 entfernte The Pokémon Company fast alle Videos eines von Fans erstellten Pokémon-Jagd-FPS, das sich auf YouTube und in den sozialen Medien zum viralen Hit mauserte.

via IGN, Bildmaterial: Pokémon Sonne und Mond, The Pokémon Company, Game Freak, Nintendo