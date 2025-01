Nur für kurze Zeit: 3 Switch-Games nach Wahl für 111 Euro schnappen

Heute bietet sich für Switch-Fans eine gute Gelegenheit, die Sammlung günstig aufzuwerten. Media Markt und Saturn sind mit einer neuen „3 für 111 Euro“-Aktion auf Switch-Games online gegangen.

Mit dabei sind nahezu alle lagernden Switch-Spiele. Mit dabei ist auch das brandneue Donkey Kong Country Returns HD, das ihr im Rahmen der Aktion somit für 37 Euro bekommt. Kein schlechter Launchpreis.

Aber auch für ältere Switch-Spiele wie Zelda: Tears of the Kingdom ist das ein guter Preis, was vor allem daran liegt, dass Switch-Games unglaublich preisstabil sind. Das in Dezember veröffentlichte Super Mario Party Jamboree ist ebenso dabei wie Zelda: Echoes of Wisdom.

Habt ihr drei qualifizierte Artikel im Warenkorb, wird der Preis dann automatisch an der Kasse auf 111 Euro reduziert. Die Aktion läuft nur bis zum 19. Januar 2025. Greift Ihr zu?

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo