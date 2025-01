Nintendo stellt Exklusivspiele vor, die noch 2025 erscheinen sollen

Die Switch geht in ihr letztes Jahr, so viel kann man wohl inzwischen sagen. Nintendo gibt sich dennoch alle Mühe, die letzten Monate der scheidenden Konsole lebhaft zu gestalten. Schließlich will man auch noch einige Geräte verkaufen.

In einem neuen Blogbeitrag hat Nintendo jetzt einen Ausblick auf Spiele gegeben, die noch 2025 für Nintendo Switch erscheinen. Der Fokus liegt dabei natürlich auf Exklusivspielen wie Donkey Kong Country Returns HD, aber auch einige Third-Party-Games werden vorgestellt.

Den Anfang macht am 16. Januar die Neuauflage von Donkey Kong Country Returns – verpasst nicht die Vorbestellerboni* im My Nintendo Store. Weiter geht es nur wenige Tage später mit Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Die erste kleine Überraschung dieser Liste. Das Spiel wurde beim Partner-Showcase von Nintendo zu Beginn 2024 präsentiert und hat sich die Aufmerksamkeit verdient, erscheint aber auch für PCs, PlayStation und Xbox.

Ebenfalls noch im Januar bekommt Guilty Gear: Strive von Arc System Works seine lange versprochene Switch-Version. Das Spiel ist für andere Plattformen schon lange verfügbar. Die jüngere Zielgruppe soll Hello Kitty Island Adventure am 30. Januar ansprechen. Danach geht der Blick ferner in die Zukunft.

Auf die Multiplattform-Veröffentlichungen von Sid Meier’s Civilization VII und Tomb Raider IV-VI Remastered folgt mit Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition im März endlich wieder ein First-Party-Game. Eigentlich auch „nur“ eine Neuauflage, allerdings eine, die Nintendo-Fans schon seit Jahren herbeisehnen.

Tales of the Shire, mit dem Nintendo in seiner Aufzählung weitermacht, erscheint auch für andere Plattformen. Anders gestaltet es sich mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin vom Nintendo-nahen Level-5. Und auch Rune Factory: Guardians of Azuma erscheint zunächst Konsolen-exklusiv für die Switch und darüber hinaus nur für PCs.

Darüber hinaus ist der Ausblick zeitlich sehr vage, aber nicht weniger aufregend. Pokémon-Legenden: Z-A sowie Metroid Prime 4: Beyond und Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (von Level-5) sollen noch 2025 für Nintendo Switch erscheinen. Beim neuen „Layton“ kann man sich da nicht so sicher sein, aber Pokémon und Metroid sollten stehen – auf welcher Nintendo-Konsole ihr diese spielt, das wird sicher allerdings zeigen. Der Switch-Nachfolger ist bekanntlich abwärtskompatibel.

Auch die Capcom Fighting Collection 2 und Dragon Quest I & II HD-2D Remake bekommen abschließend noch Aufmerksamkeit. Die Liste der Spiele, die 2025 für Nintendo Switch erscheinen, ist natürlich noch viel länger. Aber was haltet ihr von dieser kuratierten Auswahl von Nintendo? Welche Spiele stehen bei euch ganz oben auf der Wunschliste?

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft