Kirbys wütendes West-Image: Ex-Nintendo-Angestellte über damalige Design-Richtung

Klar, auch hierzulande verbindet man mit Kirby den süßen, pinken Nimmersatt. Während Kirby in Japan allerdings immerzu lächelnd und glücklich dargestellt wird, bewarb man ihn im Westen nicht selten mit fiesem Gesichtsausdruck. Warum das so ist? Das erklären die ehemaligen Nintendo-Angestellten Leslie Swan und Krysta Yang in einem Gespräch mit Polygon.

Um es herunterzubrechen: Das Marketing-Ziel bestand darin, Kirby für alle Zielgruppen attraktiv zu machen. Während ein süßes Lächeln in Japan bei allen Zielgruppen gut ankommt, spielt im Westen – und insbesondere in den Staaten – eine andere Musik. Nintendo soll Kirbys amerikanisches Image zudem nie als „wütend“, sondern viel mehr als „entschlossen“ betrachtet haben.

„Niedliche, liebe Charaktere sind in Japan bei Menschen jeden Alters beliebt. In den USA hingegen fühlen sich Jungen im Teenageralter eher von härteren Charakteren angezogen. Wir alle fanden die Spielmechanik von Kirby sehr unterhaltsam und wollten, dass Kirby ein möglichst breites Publikum erreicht“, so Swan.

Sie führt weiter aus: „Kirby hat im Spiel viele coole Verwandlungen durchgemacht und konnte sehr hart sein. Wir dachten, er sollte als wilder, hartnäckiger kleiner rosa Plüschball dargestellt werden. Ich glaube nicht, dass wir die Grafik jemals als wütend, sondern als entschlossen gegen alle Widrigkeiten betrachtet haben.“

Außerdem wollte Nintendo dem „Fluch“ entgehen, dass Kirby als „Kinderspiel“ abgestempelt würde. Ein weiterer Motivator dafür, den pinken Wirbelwind für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen. Yang

nennt als Beispiel Kirby Super Star Ultra für Nintendo DS: „Das Marketing konzentrierte sich darauf, Kirby zu einem ansprechenderen Charakter zu machen, insbesondere für Jungen, daher lautete der Marketing-Slogan ‚Super Tuff Pink Puff‘.“

