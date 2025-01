Fliegender Wechsel: Bandai Namco vertreibt Square-Enix-Spiele ab morgen in Deutschland

Square Enix hat einen neuen Vertriebspartner für physische Spiele in Deutschland. Ab dem 1. Februar übernimmt Bandai Namco Entertainment den Vertrieb der physischen Veröffentlichungen des Publishers im deutschen Markt.

Der digitale Anteil an Videospielverkäufen wächst weiter, aber der physische Markt ist noch groß genug, als dass große Publisher ihn nicht links liegen lassen. Um sich für die kommenden Jahre entsprechend aufzustellen, hat Square Enix die Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment Europe ausgeweitet.

Neben Deutschland umfasst die neue Vereinbarung auch Spanien, Italien, Nordeuropa und das Vereinigte Königreich. Zuvor war Bandai Namco bereits für den Vertrieb in Frankreich verantwortlich, wie GamesWirtschaft berichtet.

Auch bis heute hatte Square Enix Deutschland den Vertrieb von Spielen hierzulande übrigens ausgelagert. Für den deutschsprachigen Raum war Plaion, eine Tochter der Embracer Group, zuständig. Bandai Namco Entertainment kennt sich hingegen auch schon damit aus, Spiele anderer Publisher zu vermarkten. Unter anderem für CD Projekt RED hat man beispielsweise The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Für den Wechsel hat man sich einen offenbar ganz guten Zeitpunkt ausgesucht. Die großen Veröffentlichungen wie Final Fantasy VII Rebirth, Fantasian Neo Dimension, Life is Strange oder auch Dragon Quest III HD-2D Remake sind durch.

Quizfrage des Tages

Quizfrage des Tages: Welche physische Veröffentlichung von Square Enix steht eigentlich als Nächstes an? Es sind potenziell die Neuauflagen zu Dragon Quest I & II HD-2D Remake, die Square Enix derzeit als einzige kommende Spiele für 2025 listet.

„Die Vertiefung unserer Beziehung mit Square Enix festigt unsere Position als wichtigen Vertriebspartner für japanische Publisher im europäischen Markt“, erklärte Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development bei Bandai Namco Entertainment laut GamesWirtschaft.

Auch Square Enix sieht in der neuen Partnerschaft große Chancen. „Wir freuen uns, zusammen das Geschäftspotenzial für unsere physischen Spiele-Veröffentlichungen in ganz Europa zu festigen und eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen“, so Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations in Europa bei Square Enix.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix