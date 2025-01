Fans spekulieren über neues Trademark von Bandai Namco und hoffen auf eine Rückkehr

Bandai Namco hat in seiner Tätigkeit als Publisher über die Jahre zahlreiche Videospiel-Genres abdecken können. Von der bewährten Prüglermarke Tekken, über das Action-RPG-beherrschte Angebot von FromSoftware bis zur Horror-Adventure-Serie Little Nightmares – das Angebot ist bunt.

Nun hat das Unternehmen beim EUIPO – dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum – eine neue Marke angemeldet, und die Gaming-Community verschwendet – wie gewohnt – keine Zeit, um dem potenziellen Projekt auf die Spur zu gehen.

Auf der offiziellen Website des EUIPO, einem Unternehmen, das sich dem Schutz des geistigen Eigentums von Unternehmen in der Europäischen Union verschrieben hat, findet sich seit Neuestem die Marke „Time Stranger“ von Bandai Namco. Die Anmeldung erfolgte kürzlich am 10. Januar 2025.

Bandai Namco hatte bereits 2022 eine Marke für Tales of Arise angemeldet, vor der Veröffentlichung von Tales of Symphonia Remastered im Jahr 2023 und dem kommenden Tales of Graces f Remastered, und die Fans haben eine Ahnung, wofür auch der neueste Eintrag stehen könnte.

Demnach könnte es sich bei „Time Stranger“ um ein neues Spiel der „Time Crisis“-Serie handeln, da das Unternehmen bereits 2022 Markenanmeldungen für Time Crisis und Steel Gunner angemeldet hat, um Waren wie „Arcade-Videospielautomaten“ abzudecken. Time Crisis gilt als eines der kultigsten und besten Arcade-Spiele der 90er.

Reddit-User fügten hinzu, dass sich hinter der Marke aber auch neues geistiges Eigentum der Entwickler von Code Vein oder Scarlet Nexus verbergen könnte. Und auch ein Remake von Tales of Phantasia wird gehandelt, spielt der Markenname doch auf Zeitreisen an, die immerhin eine Rolle in der Prämisse des Titels spielen. Worum es sich bei „Time Stranger“ letztlich handelt, wird die Zeit zeigen müssen. Falls die Marke überhaupt genutzt wird. Worüber würdet ihr euch freuen?

via GameRant, Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco