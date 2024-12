Neue Termine wegen hoher Nachfrage: Konzertplan zu „Attack on Titan“ in Deutschland erweitert

Werbung. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wurden für die Attack on Titan: Beyond the Walls World Tour zwei weitere Konzerte in Deutschland bestätigt. Fans der epischen Anime-Serie können sich auf Zusatzshows in Berlin und Oberhausen freuen.

Die neuen Termine erweitern den bereits bestehenden deutschen Konzertplan und bieten noch mehr Gelegenheiten, die einzigartige Mischung aus Rock-Performance, symphonischem Orchester und synchronisierten Szenen der Anime-Serie live zu erleben.

Die Zusatztermine gestalten sich wie folgt. Am 7. September 2025 macht die Tour nun auch in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen Halt, bevor ein zweiter Termin im Berliner Tempodrom am 11. September 2025 ansteht. Die Tickets für die neuen Termine sind ab jetzt bei Reservix* und Eventim* erhältlich. Fans sollten jedoch schnell sein, denn die bisherigen Kartenverkäufe zeigen, wie begehrt die Plätze für dieses außergewöhnliche Erlebnis sind.

Die ursprünglich angekündigten Termine bleiben weiterhin bestehen: Berlin am 12. September, Düsseldorf am 13. September, Frankfurt am 14. September und München am 16. September 2025. Die neuen Zusatztermine ergänzen somit das ohnehin schon beeindruckende Line-up in Deutschland und machen auch deutlich, wie groß die Begeisterung für das Franchise weiterhin ist.

Die Komponisten sind begeistert

Bei den Konzerten werden die ikonischen Kompositionen von Hiroyuki Sawano und Kohta Yamamoto live aufgeführt, begleitet von synchronisierten Szenen aus der Anime-Serie, die Fans und ZuschauerInnen in die emotionale Welt von Attack on Titan eintauchen lassen.

Die beiden Komponisten freuen sich insbesondere darüber, dass die Musik auch außerhalb Japans einen derart großen Anklang findet. „Die Musik von Attack on Titan ist ein sehr wichtiger Teil meiner musikalischen Laufbahn geworden, und ich fühle mich glücklich, dass Menschen auf der ganzen Welt meine Musik durch die Serie genießen können“, sagt Hiroyuki Sawano.

„Endlich wird das ‚Attack on Titan‘- Konzert in Ländern außerhalb Japans stattfinden. Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich, dass wir es zum ersten Mal Fans weltweit präsentieren können“, zeigt sich auch Kohta Yamamoto begeistert, der Fans weltweit für ihre Unterstützung dankt.

Ein kulturelles Phänomen

Die Konzerte zeigen, dass Attack on Titan ein kulturelles Phänomen ist, das über die Grenzen der Anime-Welt hinausreicht. Attack on Titan, basierend auf dem Manga von Hajime Isayama, gehört zu den erfolgreichsten Manga- und Anime-Serien aller Zeiten. Mit über 140 Millionen verkauften Exemplaren und der preisgekrönten Anime-Adaption hat die Serie weltweite Bekanntheit erlangt. Dafür sorgten auch zahlreiche Adaptionen, auch in Form von Videospielen.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der groteske Titanen die Menschheit an den Rand der Auslöschung bringen. Seit der Anime-Premiere 2013 hat die Serie zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde 2023 mit der finalen Staffel abgeschlossen. Ob neue oder langjährige Fans, diese Konzerte sind eine einmalige Gelegenheit, die Musik und Emotionen der Serie live zu erleben.

Ein Trailer zur Konzerttour:

Bildmaterial: Attack on Titan, Kodansha