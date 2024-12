Yasha: Legends of the Demon Blade hat einen Termin und erhält Sammleredition

Das Action-RPG Yasha: Legends of the Demon Blade vom taiwanesischen Indie-Studio 7QUARK hat endlich einen konkreten Termin erhalten: Am 24. April 2025 wird der Titel für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs (via Steam) erscheinen.

Wie Publisher Game Source Entertainment bekanntgab, werden sowohl physische als auch digitale Editionen veröffentlicht. Physische Versionen werden allerdings nur in Japan und Asien für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar sein. Das Spiel wird auch deutsche Texte bieten. Ihr ahnt, wo die Reise hingeht: Play-Asia* bietet die Varianten schon zur Vorbestellung an!

Yasha: Legends of the Demon Blade verbindet Fantasy-Elemente mit Roguelite-Mechaniken und japanischer Mythologie in einem Setting, das während der Edo-Zeit spielt. Die Geschichte dreht sich um drei Hauptfiguren, deren Schicksale miteinander verknüpft sind.

Shigure, ein unsterblicher Ninja, begibt sich auf eine gefährliche Reise, nachdem sein Dorf von Dämonen überfallen wurde und sein Meister verschwand. Sara, eine Oni-Emissärin, sucht nach dem prophezeiten Okami, um das fragile Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle zu bewahren. Taketora, ein dämonischer Samurai, findet sich in einem Krieg um den legendären „Kosmischen Lord“ wieder, der die Welt ins Chaos stürzt.

Menschen und Dämonen in Harmonie

Die Handlung erzählt von einer Welt, in der Menschen und Dämonen einst in Harmonie lebten, bis plötzliche Angriffe die Balance zerstörten. Jede der drei Hauptfiguren hat eigene Beweggründe und Fähigkeiten, um dieser Bedrohung zu begegnen. Im Verlauf des Spiels können Charaktere in den Geschichten der anderen auftauchen, wodurch sich ein komplexes und verflochtenes Erzählmuster ergibt. Neben spannenden Kämpfen bietet das Spiel zahlreiche Möglichkeiten, Dämonenklingen zu meistern, Waffen zu verbessern und durch das Kochen hilfreicher Gerichte weitere taktische Vorteile zu erlangen.

Für SammlerInnen wird es besondere Editionen geben, die allerdings nur in Japan und Asien erscheinen. Bei Play-Asia* könnt ihr sie schon vorbestellen! Die Special Edition enthält unter anderem ein hochwertiges Artbook mit über 100 Seiten, das die Hintergrundgeschichte und die Gestaltung des Spiels beleuchtet, sowie den Soundtrack mit 29 Stücken, einschließlich der individuellen Themenlieder der Protagonisten.

Zusätzlich sind Hanafuda-Karten mit künstlerischen Designs und ein Brieföffner in Form von Shigures ikonischer Waffe enthalten. VorbestellerInnen können sich auf exklusive Postkarten freuen, die mit einem speziellen dreidimensionalen Effekt gestaltet sind.

Ein älterer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Yasha: Legends of the Demon Blade, Game Source Entertainment, 7QUARK