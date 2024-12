„Wir sind untröstlich“ – Warner Bros. nimmt ohne Vorwarnung einfach Games aus dem Verkauf

Warner Bros. Discovery hat eine Reihe von Spielen aus dem Verkauf genommen, darunter mehrere Titel von Cartoon Network Games. Betroffen sind unter anderem Samurai Jack: Battle Through Time, OK K.O.! Let’s Play Heroes und Steven Universe: Unleash the Light.

Die Spiele wurden laut Einträgen auf SteamDB in einem Schwung von Steam entfernt. Den Berichten zufolge wurden die Spiele auch aus anderen Stores entfernt. Eine Vorabankündigung gab es demnach nicht. Die Gründe für die Entfernung wurden nicht kommuniziert.

Auf den Store-Seiten der betroffenen Spiele findet sich lediglich eine kurze Mitteilung, nach der die Spiele nach dem 23. Dezember nicht mehr länger zum Verkauf stehen. Cartoon Network Games bedanke sich für‘ Spielen.

Neben den genannten Titeln sind auch Adventure Time: Finn and Jake’s Epic Quest und Adventure Time: Magic Man’s Head Games nicht mehr erhältlich. Die Spiele, die teilweise positive Kritiken erhielten, hatten zwar keine großen Spielerzahlen mehr, wurden aber von Fans geschätzt. Beispielsweise wurde OK K.O.! Let’s Play Heroes 2017 für seinen Arcade-Charme gelobt, und Samurai Jack: Battle Through Time überzeugte 2020 mit nostalgischer PS2-Ästhetik, berichtet PC Gamer.

Während bei früheren Fällen zumindest eine Ankündigung und teilweise Rückgabe der Rechte an die ursprünglichen Entwickler erfolgte, scheint es diesmal keine solchen Maßnahmen zu geben.

Bei Twitter zeigten sich die Grumpyface Studios enttäuscht. Das Studio entwickelte die Steven-Universe-Trilogie und schrieb, man sei nicht an dieser Entscheidung beteiligt. Und weiter: „Wir können uns auch nicht weiter dazu äußern. Alle Fragen zur Einstellung der Spiele sollten an Cartoon Network und WB gerichtet werden. Wir sind untröstlich.“

Bildmaterial: Samurai Jack: Battle Through Time, Adult Swim Games, Soleil