Unpacking-Entwickler kritisiert Nintendo eShop für Aufnahme betrügerischer Inhalte

Vielleicht habt auch ihr 2021 viel Zeit mit dem virtuellen Einziehen in ein neues Heim verbracht. Auf den ersten Blick unscheinbar, avancierte Unpacking flott zum Indie-Hit mit genial-simpler Prämisse: Ihr räumt in bester Puzzle-Manier Kisten in der neuen Wohnung aus.

Nun meldete sich Daniel Vockovic mit wenig erfreulichen Nachrichten zum Spiel zu Wort. Via BlueSky weist er auf zahlreiche betrügerische Inhalte im Nintendo eShop hin, die sich auf den Markennamen des Spiels stützen.

Es werden eine inoffizielle „Deluxe Edition“, aber auch jede Menge gefälschter Add-ons – wie ein Chill-Music-Paket und ein Paket mit neuen Kapiteln – zum Verkauf angeboten. Creative Director Wren Brier bezeichnet den Umstand derweil als „ungeheuerlichen Betrug“.

Folgerichtig meldete Brier die urheberrechtsverletzenden Inhalte auch bei Nintendo. Nach 16 Tagen sei aber noch keine Rückmeldung erfolgt. „Es sind über zwei Wochen vergangen und diese [besagten Inhalte] sind immer noch im eShop“, postete Brier auf Bluesky. „Nintendo hat auf keinen unserer Berichte über diese ungeheuerlichen Betrügereien reagiert, bei denen unser Markenname für das Spiel verwendet wird und Nintendo-Kunden absichtlich dazu verleitet werden, billige Fälschungen zu kaufen.“

Vockovic und Brier machen damit auf die anhaltende Problematik aufmerksam, nach der Nintendos eShop unzulänglich moderiert wird. Erst im letzten Jahr schritt Sony ein, um eine dreiste „The Last of Us“-Kopie namens „The Last Hope“ aus dem Nintendo-Sortiment zu entfernen. Bleibt zu hoffen, dass auch Unpacking-Studio Witch Beam bald Gehör findet.

via The Gamer, Bildmaterial: Unpacking, Witch Beam