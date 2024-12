So schnappt ihr euch jetzt ein Schillerndes Rayquaza in Pokémon Karmesin und Purpur

Darauf haben sich Fans von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur in den letzten Wochen schon intensiv vorbereitet: Ab sofort und noch bis zum 5. Januar 2025 erscheint ein Schillerndes Rayquaza in 5-Sterne-Tera-Raids.

Dieses legendäre Pokémon hat den Tera-Typ Drache, was es zu einem besonders mächtigen Gegner macht. SpielerInnen können sich mit Freunden und anderen Trainern zusammenschließen, um sich dieser Herausforderung zu stellen.

„Rayquaza ist ein Legendäres Pokémon, das erstmals in den Spielen Pokémon Rubin und Pokémon Saphir vorkam, welche 2002 in Japan für den Game Boy Advance erschienen. Laut dem Pokédex in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle lebt es in der Ozonschicht hoch über den Wolken kann daher vom Boden aus nicht gesehen werden“, erklärt The Pokémon Company.

Das Schillernde Rayquaza kann einmal pro Spielstand gefangen werden. Begleitend zum Rayquaza-Event erscheinen Pokémon, die in ihrer schillernden Form eine schwarze Färbung haben, häufiger in massiven Aufläufen. Dazu zählen Sharfax, Rocara und Flaniwal, die an verschiedenen Orten der Paldea-Region, der Kitakami-Provinz und in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie zu finden sind. In diesen speziellen Aufläufen gibt es eine erhöhte Chance, Schillernde Pokémon anzutreffen.

Um an Tera-Raid-Events teilzunehmen, müssen SpielerInnen die PokéPortal-News über das Hauptmenü des Spiels herunterladen. Dies erfordert keine kostenpflichtige „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft. Für das gemeinsame Spielen in Tera-Raids mit anderen Trainern online ist jedoch eine solche Mitgliedschaft notwendig.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak