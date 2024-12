Project Century: Eine Hip-Hop-Legende könnte im neuen Spiel von Ryu Ga Gotoku dabei sein

Mit Project Century kündigten Ryu Ga Gotoku ein neues Projekt im Rahmen der The Game Awards an. Trotz erster Eindrücke ist noch nicht viel über das Projekt bekannt. Ob es sich etwa um einen weiteren Eintrag in die langjährige „Like a Dragon“-Serie oder eine gänzlich neue IP handelt, ist unklar.

Fest steht: Dem aktuellen Trailer nach zu urteilen, scheint es sich bei dem Spiel um einen Third-Person-Arcade-Brawler im Stil der älteren Yakuza-Spiele zu handeln. Der Titel spielt im Japan von etwa 1915 und der Protagonist ähnelt – nach Ansicht einiger Fans – Kazuki Kitamura. Der verkörperte 2007 bereits Yakuza-Protagonist Kiryu in der Verfilmung von Takashi Miike.

Kitamura könnte nicht der einzige Star bleiben, der sich in Project Century die Ehre gibt. Ein aktueller Twitter-Post des Studios deutet nämlich an, dass Hip-Hop-Legende Snoop Dogg im Projekt involviert sein könnte. Das Bild zeigt den Musiker mit einer Jacke, wie sie auch der noch namenlose Protagonist des Spiels trägt. Zuvor postete man bereits ein Bild, in der Studiochef Masayoshi Yokoyama in selber Montur, auf gleiche Weise posierte.

Das bedeutet nicht zwingend, dass Snoop Dogg in Project Century auftreten wird. Unwahrscheinlich ist es aber nicht. Zum einen, weil Snoop Dogg im Laufe der Jahre gern mal sein Antlitz für Videospielprojekte zur Verfügung stellte. Zum anderen, weil das Studio in seinen Projekten gern mal auf namenhafte Cameos setzt. Wir dürfen gespannt bleiben. Und mal ehrlich: Nichts ist unmöglich in einem Ryu-Ga-Gotoku-Game, oder?

