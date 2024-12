Inspiriert vom Ur-Resident-Evil hat Dead of Darkness jetzt einen konkreten Termin

Der 2D-Survival-Horror-Titel Dead of Darkness vom deutschen Solo-Entwickler Retrofiction Games hat nun einen konkreten Veröffentlichungstermin. Wie während der Horror Game Awards bekannt gegeben wurde, erscheint das Spiel am 23. Januar 2025 für PCs via Steam.

Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die düstere Atmosphäre und den Schauplatz, Velvet Island, in den Fokus rückt. Konsolen-Fans, die jetzt aufmerksam geworden sind, seien vertröstet: Publisher Eastasiasoft wird das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation, Nintendo Switch und Xbox bringen.

Horror in England der 80er-Jahre

Das Spiel entführt SpielerInnen ins Jahr 1985, wo sie in die Rolle von Privatdetektiv Miles Windham schlüpfen. Nach dem Verlust seiner Tochter führt ihn ein Hinweis auf die mysteriöse Velvet Island. Doch schon bald wird klar, dass nicht nur die Inselbewohner zunehmend feindselig sind, sondern auch übernatürliche Gefahren lauern. Neben grotesken Kreaturen und tödlichen Fallen ist auch Miles‘ geistige Gesundheit ein entscheidender Faktor für das Überleben.

Das Survival-Horror-Action-Adventure sieht sich in Tradition des Ur-Resident-Evil von 1996. Darüber hinaus möchte es aber eine „komplexe, charaktergetriebene Story“ sowie Cosmic-Horror-Einflüsse bieten. „Eher aus der Richtung Prince of Darkness, Hellraiser und Mouth of Madness anstatt klassischem Lovecraftian-Horror“, konkretisiert der deutsche Entwickler Markus Neuert.

Genretypische Elemente und professionele Sprecher-Riege

Dead of Darkness bietet genretypische Survival-Horror-Elemente wie begrenzte Ressourcen, Inventar-Management und Rätsel. Ergänzt wird das Gameplay durch detektivische Mechaniken: SpielerInnen können die Umgebung erkunden, Hinweise sammeln und so versteckte Bereiche oder Geheimnisse aufdecken. Bemerkenswert ist vielleicht der Fokus auf mentale Zustände: Gegner können Halluzinationen auslösen, die Realität und Fiktion verschwimmen lassen.

Optisch setzt das Spiel auf detaillierte 2D-Sprites, die mit hochauflösenden Illustrationen, atmosphärischer Beleuchtung und professioneller Sprachausgabe untermalt werden. Zu den SprecherInnen gehören Bradley Gareth (My Time at Portia) sowie Abigail Turner (Remothered: Broken Porcelain) und Paul Moran (Warhammer 40,000: Rogue Trader) – nicht übel.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Dead of Darkness, Retrofiction Games