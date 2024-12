Das Hardcore-RPG AI LIMIT erscheint nicht mehr 2024 – aber es gibt acht Minuten Gameplay

Das postapokalyptische Action-RPG AI LIMIT von SenseGames wird nicht wie ursprünglich geplant noch in diesem Jahr erscheinen. Ein kleiner Trost: Die Macher haben sich trotzdem schon auf einen konkreten Termin festgelegt.

Publisher CE-Asia hat nämlich bekannt gegeben, dass der Titel am 27. März 2025 für PlayStation 5 und PCs via Steam veröffentlicht wird. Das Spiel gehört zum PlayStation China Hero Project und hat bereits seit seiner Ankündigung 2019 durch sein düsteres Setting und intensives Kampfsystem für Aufmerksamkeit gesorgt.

AI LIMIT entführt SpielerInnen in eine ferne Zukunft, in der die Zivilisation längst untergegangen ist. Die Welt ist von einer mysteriösen Substanz namens „Mud“ verseucht, die Monster hervorbringt und die Überlebenden in einem ständigen Überlebenskampf gefangen hält. SpielerInnen schlüpft in die Rolle von Arrisa, einer sogenannten Blader, die mit außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeiten ausgestattet ist. Ihr Ziel ist es, die Geheimnisse hinter der Apokalypse zu lüften und Hoffnung auf eine neue Welt zu säen.

Das Spiel setzt auf ein herausforderndes Kampfsystem, bei dem Arrisa eine Vielzahl von Waffen und magischen Fähigkeiten einsetzt. SpielerInnen können mit unterschiedlichen Waffenkombos experimentieren und dabei Arrisas Kampfstil individuell gestalten. Neben actionreichen Gefechten bietet AI LIMIT eine detaillierte Welt voller Ruinen, die zahlreiche Geheimnisse birgt. Darunter finden sich mächtige Waffen, Kleidungsstücke und Artefakte, die nicht nur die Fähigkeiten der Protagonistin verbessern, sondern auch deren Erscheinungsbild beeinflussen.

Im Oktober 2024 konnten Fans das erste Level von AI LIMIT im Rahmen des Steam Next Fest anspielen. Die Demo bot einen Einblick in die beeindruckende Weltgestaltung und das anspruchsvolle Gameplay. Das erste Level, Sewer Town Southwest, hatte eine Spielzeit von rund zwei Stunden.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: AI LIMIT, CE-Asia, SenseGames