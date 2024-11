Sam Lake ruft Investoren in Erinnerung, dass es bei Games nicht nur ums Geld gehen darf

„Alan Wake 2“-Entwickler Remedy hat kürzlich den Capital Markets Day 2024 abgehalten. Im Rahmen dieser Veranstaltung kamen diverse Führungspersonen zu Wort, um Investoren über den zukünftigen Kurs der Videospielschmiede zu unterrichten.

Remedy-CEO Tero Virtala besprach etwa das Unternehmen jetzt und in der Zukunft, während CFO Santtu Kallionpää über die Geschäftslogik und Wertschöpfung des Unternehmens referierte. Auch Branchenveteran Sam Lake kam im Zuge der Veranstaltung zu Wort und befasste sich dabei vor allem mit der Frage nach kommerziellem Erfolg von Videospielen gegenüber ihres kreativen Ausdrucks.

Wie Ethan Gach von Kotaku via Twitter in einem Auszug festhält, erklärte Lake gegenüber den Investoren und Publikum: „Spiele erfordern lange, komplexe Produktionen. Spiele sind technologische Spitzenleistungen. Spiele sind ein Hit-Geschäft. Wir streben danach, kommerzielle Hits zu schaffen. All das stimmt, all das ist nötig, all das muss im Gleichgewicht sein, damit wir erfolgreich sind.“

Er führt aber auch aus: „Was auch stimmt: Spiele sind ehrgeizige, leidenschaftliche Werke des kreativen Ausdrucks. Spiele sind hochwertige Unterhaltung. Was wir bei Remedy schaffen, ist etwas Besonderes und das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren.“

Also: Klar, es geht auch um Geld. Aber eben nicht nur. Vor allem, wenn man Besonderes erschaffen will. Dieses Statement gegenüber Investoren abzugeben – dafür wird Sam Lake von Fans in den sozialen Medien gefeiert. Die gesamte Veranstaltung wurde in Videoform festgehalten – ihr findet sie hier.

Für die nächsten Projekte des Studios ist übrigens bereits gesorgt. Neben Neuauflagen der ersten beiden Max-Payne-Spiele ist auch eine Fortsetzung zu Control in Arbeit. Für filmische Adaptionen von Control und Alan Wake tat sich das Unternehmen zudem kürzlich mit Annapurna zusammen.

Bildmaterial: Control, Remedy Entertainment, 505 Games