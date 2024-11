Hideo Kojima trifft gefragten Hollywood-Star und heizt die Gerüchteküche damit an

Hideo Kojima hat die sozialen Medien einmal mehr mit einem Post beglückt, der Fans spekulieren lässt. In einem frischen Twitter-Post dokumentiert der Branchenveteran ein Video-Meeting mit Schauspieler Keanu Reeves.

In Verbindung mit Kojimas Post könnte Reeves‘ frühere Arbeit an Spielen wie Cyberpunk 2077, der Tech-Demo von The Matrix Awakens und Sonic X Shadow Generations darauf hindeuten, dass er möglicherweise eine Rolle in einem kommenden Titel von Kojima Productions spielt.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Hideo Kojima und Keanu Reeves miteinander in Verbindung gebracht werden. Beide treten in Cyberpunk 2077 auf, wo Kojima in die Nebenrolle eines Braindance-Produzenten schlüpft, während Reeves Johnny Silverhand verkörpert.

Keanu Reeves selbst besuchte Kojima Productions im September 2019 – zwei Monate vor der offiziellen Veröffentlichung von Death Stranding. Im August 2023 postete Kojima Fotos von Reeves und Norman Reedus auf seiner Instagram-Seite.

Da Reedus in Death Stranding den Protagonisten Sam Bridges spielte, führte dies zu weit verbreiteten, aber zumindest bis heute unbestätigten Spekulationen, dass Reeves möglicherweise eine Rolle in einem neuen Kojima-Projekt spielen könnte.

Wenig überraschend hat Kojimas jüngster Post diese Gerüchte wieder angefacht. Wenn man bedenkt, dass Jordan Peele etwa ein Jahr vor der Ankündigung des Horror-Projekts OD auf ähnliche Weise mit Kojima abgebildet war, erscheint eine potenzielle Zusammenarbeit durchaus im Bereich des Möglichen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions