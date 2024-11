Dragon Age: The Veilguard heizt den deutschen Games-Charts ein

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts stehen natürlich ganz im Zeichen von Dragon Age: The Veilguard. In den PS5-Rankings ist am noch taufrischen und ziemlich erfolgreichen Call of Duty: Black Ops 6 allerdings kein Vorbeikommen. Platz zwei.

In den Xbox-Series-Charts erobert der neue Dragon-Age-Ableger hingegen den ersten Platz vor Call of Duty. Als zweiterfolgreichste Neuveröffentlichung der Woche erobert Life is Strange: Double Exposure die vierte Position der PS5- und Xbox-Series-Hitliste.

Die Neuauflage von Horizon Zero Dawn, auch im Handel erschienen, kann auf Platz acht in den PS5-Charts ihr Debüt feiern. Die Switch-Rankings zeigen sich unverändert, hier geht Super Mario Party Jamboree noch einmal vor Zelda: Echoes of Wisdom ins Ziel.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Dragon Age: The Veilguard, Electronic Arts, BioWare