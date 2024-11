Dieser PS1-Horror-Titel könnte schon bald seinen Weg zu PlayStation Plus finden

Halloween ist zwar vorbei, PlayStation-Plus-AbonenntInnen dürfen sich unter Umständen bald aber trotzdem weiter gruseln. Wie neue Daten andeuten, könnte es nämlich der PS1-Horror-Titel Alone in the Dark 2 in das Premium-Angebot von PlayStation Plus schaffen.

Erst kürzlich gesellte sich der PS1-Klassiker Dino Crisis zum Premium-Sortiment; Anfang des Jahres wurde zudem Alone in the Dark: The New Nightmare dem Dienst hinzugefügt. Alone in the Dark: The New Nightmare ist vermutlich das bekannteste „Alone in the Dark“-Spiel für die PS1, aber es war nicht der erste Teil der Survival-Horror-Reihe, der für Sonys Originalkonsole veröffentlicht wurde.

Alone in the Dark 2 erschien ursprünglich 1993 für den PC, für die PS1 kam es 1996 auf den Markt. Alone in the Dark 2 schraubt den Horror-Anteil im Vergleich zu anderen Titeln der Serie etwas herunter – ein Umstand, der dem PS1-Port seinerzeit überwiegend negative Kritiken einbrachte.

Dennoch gibt es viele Fans, die sicher nichts dagegen hätten, in Erinnerungen zu schwelgen. Eben das könnte bald möglich sein, wenn der PSN-Tracker PSDeals Recht behält. Der hat nämlich die Existenz einer PS4- und PS5-Version des Spiels ausgemacht, was auf einen Premium-Release hindeutet. Ob es schon im November soweit ist? Das bleibt abzuwarten, die Chancen stehen aber nicht schlecht.

