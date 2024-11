Deutsche Charts: Sonic rennt hinterher, Alan Wake respektabel, Call of Duty standesgemäß

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts dominiert erwartungsgemäß Call of Duty: Black Ops 6. Das von vielen Fans gefeierte Spiel holt den Dreifachsieg in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Das meistverkaufte Game auf PS5, Xbox Series und PS4.

Silber geht an EA Sports FC 25 (PS5, Xbox Series) bzw. GTA V in den PS4-Rankings. Die nachträgliche und hochverdiente Handelsversion von Alan Wake 2 steigt immerhin auf Rang fünf in den PS5-Charts und auf Platz drei der Xbox-Series-Charts ein. Ein respektables Ergebnis für ein Spiel, das schon über ein Jahr alt ist.

Sonic und Shadow rennen buchstäblich hinterher. Sonic X Shadow Generations erobert die Positionen neun in den Switch-Charts, acht in den PS5-Charts und vier in den Xbox-Series-Rankings. Meistverkaufter Switch-Titel bleibt Super Mario Party Jamboree vor Zelda: Echoes of Wisdom.

