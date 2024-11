Darum verzichtet Zelda: Echoes of Wisdom auf den prominenten „Triforce“-Begriff

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lockt in vielerlei Hinsicht mit frischen Ideen und Konzepten, die von anderen Serienablegern abweichen. SpielerInnen schlüpfen etwa erstmals in die Rolle von Prinzessin Zelda, um Link zu retten und nicht umgekehrt.

Außerdem lösen sie Herausforderungen mit Köpfchen, anstelle von Schwert und Schild. Der Titel nimmt aber auch auf weniger offensichtlicher Weise Abstand von manch anderem Serienabenteuer. Darauf ging Eiji Aonuma jetzt ein.

Vielleicht ist es euch aufgefallen: „Echoes of Wisdom“ verzichtet darauf, den Begriff „Triforce“ zu nutzen. Ein Begriff, der bekanntlich in vielen Zelda-Spielen prominent Verwendung findet. Stattdessen spielt im aktuellsten Abenteuer die sogenannte „Energia“ eine wichtige Rolle. Warum diese Anpassung?

Das erklärte Produzent Eiji Aonuma im Gespräch mit Famitsu. Laut dem Zelda-Producer war es sowohl aus Sicht der Gameplay-Struktur als auch der Storyline notwendig, auf das Wort „Triforce“ zu verzichten.

Bewusst vage gehalten

„Es schlägt in eine ähnliche Kerbe wie der Punkt, dass Link nicht sprechen kann, den ich zuvor angesprochen habe“, so Aonuma. „Seit langer Zeit bilden die Triforce und die Beziehung zwischen Zelda, Link und Ganon eine Grundlage, ohne die nichts entstehen kann. Wir haben also darüber gesprochen, dass sich die Geschichte auf den Erwerb der Triforce konzentriert. Wenn wir jedoch einfach ‚die Geschichte der Triforce‘ nennen würden, würde man angesichts des Bildes, das wir bisher von der Stärke der Triforce geschaffen haben, automatisch annehmen, dass die Geschichte dieselbe Struktur und denselben Ablauf haben muss.“

Aonuma erklärt: „Wir haben die Umgebung und die Zeit absichtlich mehrdeutig gestaltet. Es war keine Situation, in der der König, die königliche Familie und alle anderen bereits von der Triforce wussten und sogar das Wort vergessen war. Stattdessen war es eine Umgebung, in der nur eine vage Legende übrig geblieben ist, was es uns ermöglichte, das Abenteuer erheblich auszudehnen.“

Und weiter: „Also haben wir das Wort ‚Triforce‘ in der Geschichte vermieden. Aber später wird es wohl jedem klar und groß vorkommen, dass es sich eindeutig um das Triforce handelt (lacht). Aber wenn man es dann sieht, denkt man hoffentlich: ‚Ich wusste es!'“

via Go Nintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo