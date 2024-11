Als Kontrast: Zelda-Produzent bestätigt, dass es auch zukünftig 2D-Zelda-Spiele geben soll

Für die beliebte Zelda-Serie standen die letzten Jahre im Zeichen einschneidender Veränderungen. Mit „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ schlug die Reihe eine neue Richtung ein, die zwar umfänglich von Presse und SpielerInnen gelobt wurde, mit der allerdings nicht jeder Fan etwas anfangen konnte.

Praktisch also, dass Nintendo in diesem Jahr mit einem brandneuen 2D-Zelda überraschte, das an die Topdown-Abenteuer vergangener Tage anknüpft. Hat euch „Echoes of Wisdom“ gefallen, dürftet ihr euch also über die Bestätigung freuen, dass Nintendo auch künftig neben den aufwendigen 3D-Abenteuern auf 2D-Ableger von The Legend of Zelda setzen möchte.

Das bestätigte Produzent Eiji Aonuma im Gespräch mit Famitsu: „Der Top-Down-Spielstil, der in der Serie durchgehend verwendet wurde, ist sehr Zelda-like, und wir möchten dies als Kontrast zu den dynamischen 3D-Spielen beibehalten. Wir möchten nicht nur etwas schaffen, das die Mechaniken von Echoes of Wisdom übernimmt, sondern neue Elemente hinzufügen, damit die Leute sagen: ‚Das machen sie also dieses Mal?‘“

Eine Erkenntnis, die offenbar ein bisschen Zeit brauchte. Nintendo benötigte fast ein Jahrzehnt, um ein brandneues 2D-Zelda-Spiel herauszubringen. Zwar gab es 2019 mit „Link’s Awakening“ eine Neuauflage von Links Game-Boy-Abenteuer für Nintendo Switch; das letzte neue Spiel vor der Veröffentlichung von „Echoes of Wisdom“ war allerdings „A Link Between Worlds“ für 3DS aus dem Jahre 2013.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo