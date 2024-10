Verteilaktion bringt euch ein Schillerndes Meloetta, aber es wird nicht ganz einfach

Die Wartungsarbeiten an Pokémon HOME sind beendet und ein neues Update auf Version 3.2.2 liefert neue Features für die Mobile-Version der App. Neu ist die Funktion „Pokémon-Wissen“, welche über die Optionen zugänglich ist.

Dort werden alle bisher entdeckten Pokémon mit ihren offiziellen Artworks aufgelistet. Ihr könnt sie durchblättern, um mehr über sie zu erfahren. Neu ist auch eine Funktion, in der bestimmte Pokémon über Videos wie PokéToons oder PokéMinutes besser kennengelernt werden können.

Besonders interessant ist für Trainer allerdings eine neue Verteilaktion in der App. Ihr könnt euch nämlich ein Schillerndes Meloetta sichern! Obwohl es sich um ein Geschenk handelt, wird es nicht ganz einfach für euch. Ihr müsst nämlich die Pokédexe von Karmesin und Purpur komplettiert haben, also jene zu Paldea, Kitakami und der Blaubeer-Akademie.

Wenn ihr euch die Vollständigkeit von der App bestätigen lasst, erhaltet ihr das Schillernde Meloetta per Geheimgeschenk. Die Annahme ist nur in der Mobile-Version der App und natürlich nur einmal pro Account möglich.

Es handelt sich um die erste Möglichkeit überhaupt, ein Schillerndes Meloetta für Karmesin und Purpur zu erhalten. Das Melodie-Pokémon feierte sein Debüt in der fünften Spielegeneration Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2. Nach den zuletzt eher unaufgeregten Verteilaktionen sicherlich eine willkommene Abwechslung für Trainer!

