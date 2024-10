Verkaufszahlen: So steht Astro Bot im Vergleich mit der direkten Konkurrenz da

Astro Bot – ein Pflichtprogramm für PS5-Fans, so urteilten wir. Folgen alle PS5-Besitzer diesem Urteil, sollten sich die Verkaufszahlen von Astro Bot sehen lassen können. Doch bisher hat Sony sie nicht kommuniziert. Wir müssen uns also weiterhin mit regionalen Einblicken und Schätzungen zufriedengeben.

Dazu gibt es heute neue Details aus Europa. GamesIndustry stellt die europäischen Rankings monatlich vor und verlässt sich dabei auf Daten von GSD, wo sowohl digitale als auch physische Verkäufe teilnehmender Publisher ausgewertet werden. Astro Bot landet nicht in den Top 10.

Astro Bot ist am 6. September mit unfassbar guten Reviews erschienen und hatte also allerhand Zeit, sich in den europäischen Verkaufscharts zu platzieren. Während es nicht für die Top 10 reicht, bescheinigt Chris Ding von GamesIndustry dem Plattfomer trotzdem „einen ordentlichen Start“.

Konkrete Zahlen gibt es nicht, wohl aber treffende Vergleiche. So liegen die Verkaufszahlen nach vier Wochen um 34 Prozent höher als jene zu Sonic Frontiers und um 52 Prozent höher als die von Crash Bandicoot 4 im Vergleichszeitraum. Das sind allerdings Multiplatform-Games.

Ratchet & Clank: Rift Apart erschien 2021 allerdings ebenfalls PS5-exklusiv. Hier ist Astro Bot im Vergleich ebenfalls um 7,5 Prozent besser. Ratchet & Clank: Rift Apart hat sich in seinen ersten Wochen etwa 1,1 Millionen Mal verkauft. Etwa bei dieser Zahl dürfte also auch Astro Bot inzwischen liegen. Für ein so kleines Studio wie Team Asobi gewiss ein Erfolg. Natürlich darf man nicht vergessen, dass auch die Hardware-Basis gestiegen ist. Doch der „ordentliche Start“ dürfte passen.

via GamesIndustry, Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi