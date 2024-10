Until Dawn: Neues Ende und Hinweise, die auf eine Fortsetzung hindeuten

Seit kurzem können sich Horror-Fans mit der Neuauflage von Until Dawn wieder gruseln. Im Vorfeld hinterfragten SpielerInnen dabei verständlicherweise die Notwendigkeit eines solchen Remakes. Immerhin macht das Original von 2015 immer noch eine gute Figur. Ein paar Neuerungen bringt das Remake dann aber doch mit sich. Die wohl spannendste: Ein neues Ende.

Im entsprechenden Subreddit hat User crawlplays ein Video des neuen Endes geteilt, das mit gleich zwei neuen Post-Credit-Szenen daherkommt. Spoiler-Warnung:

In der ersten Szene sieht man, wie Josh seine Begegnung mit dem Wendigo überlebt hat, während Dr. Hill im Off andeutet, er habe „Erlösung“ gefunden. Konnte Josh also sicher entkommen oder gerettet werden? Es würde jedenfalls den langjährigen Wunsch vieler Fans erfüllen, Josh überleben zu sehen.

Die zweite Post-Credits-Szene zeigt Sam mehrere Jahre nach den Ereignissen von Blackwood Mountain in ihrer Wohnung. Nachdem sie in der Frühe aufwacht, sieht sie, dass Blut aus einer Wunde an ihrem Arm tropft – vermutlich eine Halluzination. Als sie aufsteht, hört sie eine Stimme ihren Namen rufen, was darauf hindeutet, dass sie immer noch an PTBS leidet. Spoiler Ende.

Klingt fast, als würde Until Dawn einen zweiten Teil spendiert bekommen. Das würde auch mit jüngsten Gerüchten zusammenpassen, nach denen Firesprite an einer Fortsetzung arbeitet. Aus einer aktuelleren Stellenausschreibung von Firesprite geht außerdem hervor, dass ein Horrorprojekt des Studios auf einer etablierten IP basiert.

Von denen hat Sony immerhin nicht allzu viele im Repertoire. Umso wahrscheinlicher also, dass es sich bei Firesprites bisher unangekündigten Horrorspiel tatsächlich um Until Dawn 2 handelt. Wir dürfen gespannt bleiben.

via The Gamer, GameRant, Bildmaterial: Until Dawn, Sony, Ballistic Moon