Studie: PlayStation-Spieler verdienen mehr als Xbox- und PC-Spieler

Prodigy Education hat eine Studie angestellt, die besagt, dass PlayStation-SpielerInnen mehr Geld verdienen als SpielerInnen an PC- oder Xbox-Konsolen. In besagter Studie wurden diverse Statistiken veröffentlicht, darunter die Betrachtung der Einkommen in Bezug zu den Spielen, die die TeilnehmerInnen als Kinder gespielt haben. Ferner wird die Frage behandelt, ob diejenigen, die in ihrer Kindheit gespielt haben, in ihrer Karriere erfolgreicher sind.

Die Studie untersucht, welche Art von Spielen Kinder spielten, welche Systeme sie verwendeten und wie erfolgreich sie als Erwachsene sind. Die Umfrage umfasst die Antworten von 1.001 AmerikanerInnen. Die Studie stellt heraus, dass unter den Befragten PlayStation-SpielerInnen mit einem Durchschnittsgehalt von 62.276 Dollar am meisten verdienen, gefolgt von Nintendo-SpielerInnen mit 60.527 Dollar.

Im Durchschnitt verdienen PlayStation-SpielerInnen 12 % mehr als PC-SpielerInnen und 4 % mehr als Xbox-SpielerInnen. Generell gute Nachrichten: Diejenigen, die überhaupt auf einer Spielkonsole spielen, verdienen 5.451 Dollar mehr als diejenigen, die es nicht tun.

Die Studie untersucht auch, welche Spiele TeilnehmerInnen im Kinderalter am meisten spielten und welchen Einfluss dies möglicherweise auf sie hatte. FIFA-SpielerInnen verdienen am meisten, nämlich durchschnittlich mehr als 70.000 Dollar im Jahr, gefolgt von Candy-Crush- und Doom-SpielerInnen.

Interessanterweise ergab die Studie, dass Kinder, die Spiele mit der Altersfreigabe „Mature“ – wie Resident Evil, Mortal Kombat, Call of Duty – spielten, allesamt hohe Einnahmen erzielen. Sicherlich ein erfrischender Gegenentwurf zur gängig ignoranten Annahme, Videospiele würden Gewalt fördern. Das sind jedenfalls die Ergebnisse. Welche Zusammenhänge konkret bestehen, müsste wohl eine weitere Studie ergründen. Die Studien-Ergebnisse von Prodigy Game findet ihr hier.

