PR-Video geht nach hinten los: Final-Fantasy-Komponist muss zurückrudern

Eigentlich sollte es ein feines PR-Video zu Fantasian Neo Dimension werden, doch am Ende musste Final-Fantasy-Komponist zurückrudern. Sein Statement wurde falsch aufgenommen und viele Medien hatten ihn kurzerhand in Rente geschickt.

„Fantasian erscheint am 5. Dezember“, sagte Uematsu in einem Video bei Twitter. „Dies ist mein letztes Projekt als Komponist von Videospielmusik. Ich hoffe, ihr werdet es euch holen und spielen. Danke für eure Unterstützung“, so die englischen Untertitel weiter.

Das Video zielt natürlich darauf ab, Final-Fantasy-Fans auf Fantasian Neo Dimension aufmerksam zu machen. Der letzte Soundtrack des Maestro? Da ist man doch mit dabei. Aber so wie es gedeutet wurde, meinte Uematsu es gar nicht.

„Wartet, wartet, wartet! Beruhigt euch alle! Es scheint ein Missverständnis vorzuliegen, aber ich ziehe mich nicht von der Arbeit an Videospielmusik zurück“, so Uematsu in einem später auf seinem eigenen Profil veröffentlichten Tweet.

„Ich werde meine Arbeit an Videospielmusik etwas einschränken, weil ich mehr Zeit haben möchte, um die Musik zu machen, die ich machen möchte. Es wäre schwierig für mich, den gesamten Soundtrack eines Videospiels zu übernehmen, weil der Zeitaufwand für das Komponieren zu hoch wäre, aber ich würde gerne weiterhin an Aufträgen wie einem Titelsong arbeiten“, so Uematsu weiter.

Also: Kein Gesamtwerk mehr, wohl aber weiterhin Einzelthemes. Das passt auch zu dem, was Nobue Uematsu im Februar in einem Interview erklärt hat. Damals sagte er, er habe nicht den Glauben daran, noch einmal Musik für ein ganzes Spiel zu komponieren. „Da müsste man zwei, drei Jahre lang Vollgas geben. Und ich glaube, ich habe nicht mehr die körperliche und geistige Kraft dafür“, so Uematsu.

Fantasian Neo Dimension erscheint am 5. Dezember. Für Nintendo Switch* und PlayStation 5* könnt eine Handelsversion ab sofort bei Amazon vorbestellen! Es handelt sich um eine angepasste Neuauflage des einst für Apple Arcade veröffentlichten Fantasian.

Bildmaterial: Fantasian Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker