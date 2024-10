Neues Spin-off zu The Witcher erzählt die Geschichten einer nicht-traditionellen Familie

CD Projekt RED hat ein neues Spin-off zu The Witcher angekündigt – erzählt wird dabei eine Geschichte von Geralt und Ciri, welche für alle Altersgruppen geeignet sein soll und die „perfekt für Eltern und Witcher-Liebhaber“ ist.

Thematisiert wird das Leben des monstertötenden Ziehvaters der jungen Ciri. Ihr könnt dieses Spin-off allerdings nicht spielen. The Little Witcher ist eine herzerwärmende Comic-Sammlung, die deutlich geeigneter ist für den Einstieg der Jüngsten in das Witcher-Universum als die Bücher, Videospiele oder Serien. Es handelt sich um einen offiziellen Ableger, der von CD Projekt jetzt vorgestellt wurde.

Die Comic-Sammlung wird von Giada Carboni illustriert. „Die umfangreiche Ausbildung der jungen Ciri in Kaer Morhen, der Festung der Hexer, umfasst alles, was sie lernen muss, um die vielen Bedrohungen in ihrer Welt zu überleben … sowie all die Streiche und den Spaß eines kleinen Mädchens, das sich mit ihrem Adoptivvater und ihrer Familie anfreundet“, heißt es.

Auf 80 Seiten werden die „bezaubernden Geschichten einer nicht-traditionellen Familie“ erzählt, bestehend neben Geralt aus der mütterlichen Magie von Yennefer von Vengerberg und der Weisheit von Onkel Vesemir. CD Projekt RED zielt vor allem auf Eltern ab, das Buch sei aber für Fans „jeden Alters“.

Die Veröffentlichung ist am 13. Mai 2025 in den USA und Kanada geplant, aber auch bei Amazon* könnt ihr das Buch schon vorbestellen. Der Zielmarkt verrät es jedoch: bisher gibt es nur eine englische Ausgabe.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED