Macher sprechen über die Gründe für die Verschiebungen von Suikoden I & II HD Remaster

Nach ziemlich genau einem Jahr Funkstille meldete sich Konami mit Suikoden I & II HD Remaster vor wenigen Wochen bei der Doppel-Direct von Nintendo zurück. Mit dem 6. März 2025 hatte man endlich auch einen konkreten Termin im Gepäck.

In der Famitsu sprachen die Macher darüber, was man in der Zwischenzeit so getrieben hat. Gearbeitet natürlich, das soll gar nicht in Abrede gestellt werden. Wie Director Tatsuya Ogushi verrät, basieren die Neuauflagen auf den 2006 exklusiv in Japan veröffentlichten PSP-Versionen der Spiele. Ursprünglich sollten die Neuauflagen schon 2023 erscheinen.

Die Famitsu fragt, ob die Fehlerbehebungen so viel Zeit in Anspruch genommen hätten. „Das war ein Teil davon, aber um eine HD-Neuauflage zu liefern, war auch Zeit nötig, um die Qualität von Aspekten zu verbessern, die anfangs nicht angemessen [gut] waren“, so Ogushi.

Neben der Fehlerbehebung habe man auch die Optik aufgefrischt und die Übersetzungen viele Male überarbeitet, was alles Zeit gebraucht hätte. Außerdem habe man Probleme mit den Ladezeiten gehabt, doch inzwischen würden die Bildschirmwechsel schnell erfolgen. Ogushi verweist auf die Demo bei der Tokyo Game Show, die dies gezeigt habe.

Abschließend werden die Macher von der Famitsu gefragt, was die Zukunft für Suikoden bereithält. Takahiro Sakiyama von Konami freut sich über die Rückkehr der Franchise und hofft, dass sie in Zukunft weiter expandieren wird. Wir werden sehen.

Übrigens: Es gibt physische Veröffentlichungen für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox. Wobei die PS5-Version neu dazugekommen ist, ursprünglich war Suikoden I & II HD Remaster nur für PS4 angekündigt. Bei Amazon* könnt ihr die Handelsversion vorbestellen!

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami