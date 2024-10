Limitierter DualSense und PS5-Cover zu Monster Hunter Wilds angekündigt

Heute veröffentlichte Capcom unter anderem einen neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds und gab bekannt, dass Monster-Hunter-Fans noch in diesem Monat in eine offene Beta-Phase starten können.

Grandios! Ernüchterung gab es hierzulande erst, als herüberschwappte, was Capcom für Japan zusätzlich angekündigt hatte. Dort wird es nämlich einen schicken, limitierten DualSense und ein PS5-Cover zu Monster Hunter Wilds geben.

Auch wenn Monster Hunter in Japan noch einmal ungleich populärer ist, spätestens seit Monster Hunter Worlds ist die Reihe auch im Westen mehr als angekommen und hat Millionen Fans. Doch nach aktuellem Stand erscheint der DualSense-Controller nur in Asien. Der Import könnte Fans teuer zu stehen kommen. Ob die Ankündigung auch noch für den Westen erfolgt, ist unklar.

In Japan sollen die Vorbestellungen am 30. Oktober in PlayStation Stores und Geschäften im ganzen Land beginnen. Es wird wohl selbst für Japaner nicht so einfach werden, einen der limitierten DualSense-Controller zu ergattern. Schaut euch unten Bilder zum DualSense und dem PS5-Cover an!

Die Bilder:

via PlayStation Japan, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom