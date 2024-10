Fans zeigen sich schon vor Serienstart verärgert über die Yakuza-Adaption von Amazon

Mit Like a Dragon: Yakuza bekommen Kiryu, Majima und Co. in Kürze eine Live-Action-Serienadaption via Amazon Prime Video spendiert. Die Serie ist allerdings noch nicht veröffentlicht, da hagelt es bereits Kritik seitens der Fans der Marke.

Grund dafür ist ein kurzer Clip aus dem Serienprojekt, der über den japanischen Twitter-Auftritt von Prime Video geteilt wurde. In der flotten Folge an Ausschnitten aus der Serie sagt Kiryu: „Ich möchte der Drache von Dojima werden“, und es ist dieses kurze Zitat, das anscheinend viele Leute aufgebracht hat.

Das Argument ist, dass Kiryu ein Charakter sei, der sich nicht um Titel schert und das auch nie getan hat – insbesondere, wenn es um den Titel „Drache von Dojima“ geht, dem er während des größten Teils der gesamten Serie zu entkommen versucht.

Nicht unser Kiryu!

Sogar die japanische Seite der Fangemeinde macht sich in den Antworten auf den Tweet von Prime Video über das Zitat lustig, teilt Bilder des falschen Kiryu aus Yakuza 2 und behauptet, der Titel „Drache von Dojima“ werde abgewertet.

Tatsächlich war die Wut über dieses Zitat so groß, dass Ryu-Ga-Gotoku-Chef Yokoyama selbst eine Erklärung über seinen Twitter-Account veröffentlichte. Yokoyama beschreibt die Wut über den Titel in einer Übersetzung von Twitter-Nutzer Carrie1138 als „heißes Thema“ und gibt zu, dass die Art und Weise, wie der Ausdruck in der Show verwendet wird, „völlig anders“ ist als in den Spielen beabsichtigt. Yokoyama hält dies jedoch für eine gute Sache und freut sich, dass die Show „ein völlig neues Ryu Ga Gotoku“ sein wird.

In Kürze dürft ihr euch selbst davon überzeugen, ob die Amazon-Serie der Vorlage gerecht wird. Der erste Satz an Folgen von Like a Dragon: Yakuza soll bereits zum 25. Oktober verfügbar werden. Ein zweiter Batch folgt dann am 1. November.

via The Gamer, Bildmaterial: Like a Dragon: Yakuza, Amazon Prime Video