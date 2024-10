Fan findet nach Jahren versteckten Abspann-Bildschirm in Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Majora’s Mask gilt als einer der beliebtesten Ableger der Zelda-Reihe. SpielerInnen beschäftigen sich nach wie vor mit dem düsteren N64-Abenteuer – ein Fan machte nun eine spannende Entdeckung. Er entdeckte einen speziellen, versteckten Abspann-Bildschirm.

Twitter-User yanis4224 teilte seine Entdeckung über die Social-Media-Plattform. Demnach machte er sie auf der GameCube-Version des Spiels, die als Teil der The Legend of Zelda: Collector’s Edition erschien, die einigen Exemplaren des GameCube beilag.

In dieser Version können SpielerInnen, wenn sie eine Tastenfolge korrekt eingeben, einen geheimen Abspann-Bildschirm für das Entwicklungsteam des Spiels auslösen, das für die Entwicklung des N64-Emulators für den GameCube verantwortlich war, auf dem der Titel läuft. Insgesamt werden auf dem Bildschirm Robert Champagne, David Devaty, Rory Johnston, Stephen Lee, YoonJoon Lee und Max Szlagor für ihre Bemühungen gewürdigt.

Für BesitzerInnen eines Exemplars von The Legend of Zelda: Collector‘s Edition und eines GameCube oder einer Wii ist der Zugriff auf diesen Credits-Bildschirm relativ einfach. Dazu ist lediglich die korrekte Eingabe einer Tastenfolge nötig, die ihr hier findet.

Nach der Eingabe sollten die geheimen Credits angezeigt werden. Es gibt dort nichts, womit man interagieren könnte, und der Hintergrund ist schwarz. Es ist nur logisch, denen Anerkennung zu zollen, die es möglich gemacht haben, die N64-Zelda-Klassiker auf dem GameCube spielbar zu machen. Warum es dafür eines versteckten Abspanns bedarf, anstatt das entsprechende Personal im regulären Abspann zu ergänzen, bleibt jedoch fraglich.

via GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo