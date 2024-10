Ein Spiel der Xbox Game Studios könnt ihr ab morgen gratis auf der Switch zocken

Fast wöchentlich gibt es derzeit neue Meldungen rund um Nintendo Switch Online. Man könnte fast meinen, Nintendo möchte den Stamm an Abonnenten gezielt weiter ausbauen.

Ein Feature des Abo-Services sind die sogenannten Probespiele. Nicht etwa Demos, sondern eine komplette Vollversion eines Spiels könnt ihr dabei regelmäßig eine Woche lang gratis zocken. Manchmal reicht das bequem, um die Spiele sogar durchzuspielen. Jetzt gibt es sogar drei dieser Probespiele auf einen Schlag.

Wie Nintendo bekannt gibt, sind ab morgen Minecraft Dungeons, A Little To The Left und Cursed to Golf ein Teil dieser Kampagne. Das Event beginnt am morgigen Mittwoch, dem 23. Oktober und dauert dann exakt eine Woche an. Der Vorab-Download ist möglich.

Mit Minecraft Dungeons gibt es dabei ein Spiel der Xbox Game Studios gratis auf der Switch. Schöne Randnotiz. Eine weitere solche: A Little To The Left hat erst in dieser Woche nachträglich eine Handelsversion für die Switch spendiert bekommen. Bei Amazon* könnt ihr sie dann gleich bestellen. Das kann doch kein Zufall sein?

Bildmaterial: A Little to the Left, Max Inferno, Secret Mode